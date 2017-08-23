Известный мейханщик Байрам Кюрдаханылы сбит насмерть автомобилем

2017-08-23 03:57 | www.apa.az | 4

Известный мейханщик Байрам Кюрдаханылы (Байрамгулу Гулиев) сбит насмерть автомобилем. Как передает АПА, инцидент произошел в бакинском поселке Кюрдаханы. По сообщению, пытавшегося перейти дорогу Байрама Кюрдаханылы сбил автомобиль марки Peugeot, управляемый жителем поселка Эмином Фархадовым. Мейханщик с тяжелыми травмами был доставлен в горбольницу №3, однако спасти его не удалось.

Водитель Э.Фархадов задержан, против него возбуждено уголовное дело.

По сообщению, инцидент произошел, когда мейханщик возвращался со свадьбы домой.

По факту ведется расследование.