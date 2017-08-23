Главный тренер «Копенгагена»: Мы сделаем все возможное

2017-08-23 00:34 | www.oxu.az | 4

«Мы являемся командой, обладающей историей и опытом в еврокубках. Хотя у нас нет новых игроков, мы завтра можем достичь желаемого. На предыдущих этапных матчах с «Вардаром» мы увидели, что можем справиться с этой важной задачей».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом на проведенной до ответного матча в этапе «плей-офф» Лиги чемпионов с «Карабахом» пресс-конференции заявил главный тренер датского «Копенгагена» Столе Сольбаккен.

По словам 49-летнего специалиста, в случае, если «Копенгаген» не сможет обыграть «Карабах», клуб продолжит борьбу в групповом раунде Лиги Европы:

«Мы сделаем все возможное для завоевания путевки в групповой раунд Лиги чемпионов. На данный момент это - единственное, о чем мы думаем».

Отметим, что ответный матч «Копенгагена» с «Карабахом» пройдет 23 августа на стадионе «Parken» в датской столице. Встреча начнется в 22:45 по бакинскому времени. Организованная на прошлой неделе в Баку встреча завершилась победой «Карабаха» (1:0).

C.Б.

