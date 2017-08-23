Определились первые победители раунда плей-офф Лиги чемпионов
2017-08-23 01:27 | www.oxu.az | 3
Сегодня определились первые участники группового этапа Лиги чемпионов-2017/18, преодолевшие квалификацию.
Как передает Oxu.Az, выступление в турнире продолжат «Селтик», «Марибор», «Наполи», «Севилья» и «Олимпиакос».
Жеребьевка группового этапа состоится в четверг, 24 августа, в Монако.
Астана Казахстан – Селтик Шотландия 4:3 (1:1, 3:2)
Голы: 1:0 – 26, автогол Айер, 1:1 – 33 Синклэйр, 2:1 – 48 Мужиков, 3:1 – 49 Твумаси, 4:1 – 69 Твумаси, 4:2 – 80 Нтчам, 4:3 – 90 Гриффитс.
Первый матч: 0:5
Севилья Испания – Истанбул Турция 2:2 (0:1, 2:1)
Голы: 0:1 – 17 Элиа, 1:1 – 52 Эскудеро, 2:1 – 75 Бен-Йеддер, 2:2 – 83 Вишча.
Первый матч: 2:1
Ницца Франция – Наполи Италия 0:2 (0:0, 0:2)
Голы: 0:1 – 48 Кальехон, 0:2 – 89 Инсинье.
Первый матч: 0:2
Марибор Словения – Хапоэль Беер-Шева Израиль 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 – 15 Вилер.
Первый матч: 1:2
Риека Хорватия – Олимпиакос Греция 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: 25 Марин.
Первый матч: 1:2