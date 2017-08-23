Определились первые победители раунда плей-офф Лиги чемпионов

2017-08-23 01:27 | www.oxu.az | 3

Сегодня определились первые участники группового этапа Лиги чемпионов-2017/18, преодолевшие квалификацию.

Как передает Oxu.Az, выступление в турнире продолжат «Селтик», «Марибор», «Наполи», «Севилья» и «Олимпиакос».

Жеребьевка группового этапа состоится в четверг, 24 августа, в Монако.

Астана Казахстан – Селтик Шотландия 4:3 (1:1, 3:2)

Голы: 1:0 – 26, автогол Айер, 1:1 – 33 Синклэйр, 2:1 – 48 Мужиков, 3:1 – 49 Твумаси, 4:1 – 69 Твумаси, 4:2 – 80 Нтчам, 4:3 – 90 Гриффитс.

Первый матч: 0:5

Севилья Испания – Истанбул Турция 2:2 (0:1, 2:1)

Голы: 0:1 – 17 Элиа, 1:1 – 52 Эскудеро, 2:1 – 75 Бен-Йеддер, 2:2 – 83 Вишча.

Первый матч: 2:1

Ницца Франция – Наполи Италия 0:2 (0:0, 0:2)

Голы: 0:1 – 48 Кальехон, 0:2 – 89 Инсинье.

Первый матч: 0:2

Марибор Словения – Хапоэль Беер-Шева Израиль 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 15 Вилер.

Первый матч: 1:2

Риека Хорватия – Олимпиакос Греция 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 25 Марин.

Первый матч: 1:2

С.Б.

