Самый важный матч в истории Азербайджана

2017-08-23 02:02 | www.oxu.az | 3

Вице-президент футбольного клуба «Карабах» Тахир Гезяль заявил, что предстоящий матч Лиги чемпионов с «Копенгагеном» самый важный не только в истории агдамского клуба, но и для всего азербайджанского футбола, передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az.

«Мы все понимаем, какая это важная игра, - говорит вице-президент. – «Карабах» открыл несколько новых страниц в азербайджанском футболе, и сейчас мы на пике этих достижений. Завтра мы хотим сделать еще один новый шаг. 40-тысячный стадион в Копенгагене будет забит до отказа. Это демонстрирует силу «Карабаха», показывает, какими серьезными соперниками мы являемся. Верим, что успех будет за нами. Я верю в наших футболистов и главного тренера».

И действительно, матч «Копенгаген» - «Карабах» вполне можно назвать важнейшим за 23 года выступлений азербайджанских сборных и клубов в турнирах ФИФА и УЕФА. Команда из Азербайджана впервые находится в шаге от попадания в групповой турнир Лиги чемпионов, и, если «Карабаху» удастся добиться положительного результата, игра на стадионе «Паркен» навсегда золотыми буквами будет вписана в историю отечественного футбола.

Матч «Копенгаген» - «Карабах» состоится 23 августа и начнется в 22:45 по бакинскому времени. В первом матче «Карабах» выиграл со счетом 1:0.

C.Б.

