Путин и Саргсян обсудят Карабах

2017-08-23 02:49 | www.oxu.az | 5

Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с армянским коллегой Сержем Саргсяном.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Ожидается, что лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы российско-армянских отношений и перспективы развития сотрудничества в рамках ЕврАзЭС и ОДКБ, в том числе рассмотрят ход реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита президента Армении в Россию в марте сего года», - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что лидеры обменяются мнениями по наиболее насущным международным и региональным темам, в том числе по проблематике нагорно-карабахского урегулирования.

В середине марта Саргсян и Путин встречались в Москве. По итогам переговоров армянский лидер заявил, что обсудил с президентом РФ создание необходимых условий для продвижения переговоров по нагорнокарабахскому урегулированию.

С.Б.

