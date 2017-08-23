Глава Пентагона начинает визит в Украину

2017-08-23 05:29 | www.apa.az | 5

Министр обороны США Джеймс Мэттис начинает в среду визит в Украину, в ходе которого он намерен подчеркнуть приверженность Вашингтона стратегическому партнерству с Киевом.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, основная рабочая программа начнется 24 августа и будет приурочена ко Дню независимости Украины. В рамках поездки у главы Пентагона запланированы переговоры с президентом Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком.

Также он будет присутствовать на параде по случаю праздника.