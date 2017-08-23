В Ташкенте подорожает вывоз бытовых отходов

2017-08-23 06:50 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Ташкенте с первого сентября на 9,4 процента повышается тариф на вывоз бытовых отходов, сообщило предприятие "Махсустранс" (Спецтранс).

Стоимость вывоза мусора для каждого проживающего человека организация определила в 3,5 тысячи сумов в месяц против 3,2 тысячи в настоящее время.

Для бюджетных и хозрасчетных организаций вывоз одного кубометра твердых бытовых отходов будет обходиться в 41,99 тысячи против 38,39 тысячи сумов. Предыдущее повышение тарифов на этот вид коммунальных услуг было в ноябре 2016 года – на 6,6 процента.

Как сообщалось, в июле текущего года в Узбекистане на семь процентов были повышены тарифы на природный газ, отпускаемый населению и на электроэнергию, на 4,8 процента - на центральное отопление и горячее водоснабжение, на 22 процента – на холодное водоснабжение.

Официальный курс на 23 августа - 4182,30 сума/$ 1.

(Автор: Демир Азизов)