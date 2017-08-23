КНДР увеличит производство боеголовок

2017-08-23 07:22 | www.apa.az | 4

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Научный институт химических материалов и дал указание увеличить производство ракетных двигателей на твердом топливе и боеголовок. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Он распорядился, чтобы институт увеличил производство ракетных двигателей с твердым топливом и наконечников боеголовок с использованием высокоточных станков и углеродных и смешанных материалов», — говорится в сообщении.