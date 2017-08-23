Fuzuli ve Cebrayil'in işgalinden 24 yıl geçti

2017-08-23 00:01 | www.trend.az | 1

Azerbaycan'ın Fuzuli ve Cebrayil bölgelerinin Ermeniler tarafından işgal edilmesinden tam 24 yıl geçti. 23 Ağustos 1993'te Fuzuli'nin 51 köyü ve şehir merkezi Ermeniler tarafından işgal edildi. 55 bin Fuzuli sakini kendi topraklarını terk etmek zorunda kaldı.

Fuzuli, Karabağ sıradağlarının güneydoğu eteklerinden Aras Nehri'ne kadar olan alanı içerir. Cebrayil, Hocavend, Ağcabedi, Beylegan ve Aras Nehri boyunca İran'la komşudur.

Yüzölçümü 1386 kilometrekare olup, yaklaşık 105 bin nüfusa sahiptir. Fuzuli'nin işgalden kurtarılabilmiş bölümünde 13 kasaba ve 20 köy vardır. Kasabalardan 12'si bu bölgede yeni inşa edilmiş ve mecburi göçgünler buraya yerleştirlmiştir. Bölgede şu an 51 bin mecburi göçgün yaşamaktadır.

Fuzuli 1988 yılından beri sürekli Ermeni saldırılarına maruz kalmıştır. İşgal neticesinde 1100'den fazla Fuzulili şehit olmuş, 113 kişi esir olmuş, 1450 kişi çeşitli şekillerde sakat kalmıştır.

Azerbaycan'ın Çevre ve Doğal Servetler Bakanlığı'nın "İşgal Olunmuş Azerbaycan Arazilerinde Bölgeye ve Doğal Servetlere Verilen Zararı İzleme Merkezi" işgalden sonraki zamanlarda Fuzuli topraklarında doğal servetlere ermeniler tarafından büyük zararlar verildiği belgeleriyle aşikar hale getirilmiştir.

Geniş ormanlarla örtülü olan Devletyarlı Köyü'ndeki ağaçların tamamı kırılmış, Koçahmetli Köyü yolu boyunca ağaçlar mahvedilmiş, Yağlıvend Köyü'nün girişindeki yeşil alanlar tahrip edilmiş, ayrıca 2006-2009 yılları arasında bölgenin 35000 hektardan fazla arazisi ermenilerce yakılmıştır.

Yüzölçümü 1050 kilometrekare olan Cebrayil'in Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından işgali sonunda 72 okul, 8 hastane, 5 cami, 2 müze, 129 tarihi abide, 149 kültür merkezi Ermenilerin elinde kaldı.

Cebrayilli 61100 kişilik mecburi göçgün ülkenin 58 değişik bölgesinde 2000'den fazla meskene yerleştirildi.