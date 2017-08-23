ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: ABD ve Pakistan arasında güven sorunu var

2017-08-23 01:43 | www.trend.az | 1

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Başkan Donald Trump'ın ABD'nin yeni Afganistan stratejisini açıklamasının ardından Washington'da basın toplantısı düzenledi.

Son yıllarda İslamabad ile Washington arasında "güven sorunu" yaşandığını dile getiren Tillerson, "İki ülke arasında güven sorunu var. Çünkü terör örgütleri Pakistan'ı güvenli bölge haline getirerek, ABD askerlerine ve görevlilerine yapacakları saldırıları burada planlıyor. Aynı zamanda Afganistan'daki barışa mani oluyor." dedi.

Pakistan'ın farklı bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini belirten Tillerson, "Biz terörist gruplardan korunmaları için kendileriyle çalışmaya hazırız. Kendilerine olan desteğimize şart koşacağız ve kendileriyle olan ilişkimiz bu bölgeden gelecek sonuçlara bağlı olacak." ifadesini kullandı.

"Savaş Afgan ordusu ve güvenlik güçleriyle yapılacak"

ABD'nin DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadeleyi "başarılı bir kampanya" olarak nitelendiren Tillerson, benzeri bir taktiği Afganistan'da uygulayacaklarını söyledi.

Tillerson, Irak ve Suriye'den "çok fazla ders" çıkardıklarını ve bu tecrübeleri Afganistan'a aktaracaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bazı Afgan güçlerine yeni bir eğitim vermek bizim ordumuz için biraz zaman alacak. Savaş Afgan güçleriyle, yani ordusu ve güvenlik güçleriyle yapılacak fakat son bir, 1,5 sene içinde gördüğümüz cephelerin kaybedilmesi durumunu daha istikrarlı bir yola sokabiliriz ve Afgan güçleri adına sahada galibiyet görmeye başlayacağımızı umut ediyorum."

Kaynak: AA