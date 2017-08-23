Мадуро планирует посетить Россию

2017-08-23 07:39 | www.apa.az | 4

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в скором времени может посетить Россию.

"И я собираюсь скоро посетить Россию. Мы будем укреплять двусторонние отношения". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал Мадуро на пресс-конференции в Каракасе, которая в прямом эфире транслируется в посольстве в Москве.

По его словам, между Венесуэлой и Россией установились доверительные отношения.

"Путин — один из главных мировых лидеров, который стремится к построению мира", — сказал Мадуро.