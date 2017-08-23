Перу ускорит процесс выдачи виз для граждан Азербайджана

2017-08-23 08:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Перу намерен ускорить процесс выдачи виз для граждан Азербайджана, сказал в интервью Trend временный поверенный в делах посольства Перу в Баку Луис Чанг Болдрини.

"Путешествие за границу становится все легче. Есть много авиакомпаний, с которыми вы теперь можете летать только с одной пересадкой или с двумя. Что касается выдачи виз для граждан наших стран, то в настоящее время Перу включена в программу электронной визы Азербайджана, которая позволяет владельцам перуанских паспортов получать электронную визу. В Перу нет системы электронной визы, но мы уже работаем над тем, чтобы процесс выдачи виз для граждан Азербайджана стал более быстрым и менее дорогостоящим", - сказал дипломат.

Дипломат отметил, что Перу и Азербайджан предлагают схожие продукты в сфере туризма, однако большая часть туристического потенциала обеих стран все еще остается нереализованной.

"Обе страны имеют тысячелетнюю богатую историю и традиции. Мы также богаты разнообразными формами культуры, такими как фольклор, танцы, кухня и текстильное искусство. Две страны могут поделиться своим опытом и сотрудничать в целях расширения своих возможностей в этой сфере. Например, Перу может поделиться с Азербайджаном своим опытом по созданию своего национального бренда, который теперь является одним из самых успешных в мире и позволяет легко идентифицировать любой продукт или услугу, связанную с нашей страной, с Перу", - сказал Болдрини.

Дипломат отметил, что в настоящее время две страны работают над соглашением о туризме, которое создаст прочную основу для сотрудничества между министерством внешней торговли и туризма Перу и министерством культуры и туризма Азербайджана в области межинституционального сотрудничества, наращивания потенциала и сотрудничества в международных организациях.

"Мы считаем, что туризм является одним из лучших способов объединения людей и создания прочных связей. Со своей стороны, чтобы повысить интерес к Перу, мы уже работаем над организацией фестиваля перуанской кухни, чтобы показать наши традиции питания и то, как они развились и стали одним из самых известных в мире. Два перуанских ресторана - Central и Maido были включены в список десяти самых лучших в мире в рейтинге престижного британского журнала Restaurant. В свою очередь, шеф-повар ресторана Central Вирджилио Мартинес был удостоен звания лучший шеф-повар мира в этом году", - добавил Болдрини.

Дипломат также отметил, что Перу может многое предложить азербайджанским туристам, а Азербайджан - перуанским туристам.

(Автор: Ляман Зейналова)