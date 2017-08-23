Anadolu Otoyolunda TIR yandı

2017-08-23 05:45 | www.trend.az | 1

Otoyolun Gümüşova rampaları İstanbul istikametinde, Caner Döner idaresindeki 06 HA 8922 plakalı tırın motor bölümünden henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi.

Sürücü Döner, dumanları fark edip aracı emniyet şeridine çekti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangının hasara yol açtığı tırın dorsesinin boş olduğu ve sürücüsünün İstanbul'dan hafriyat yükü almaya gitmek için Ankara'dan yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: CNN