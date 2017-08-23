Байрам Кюрдаханылы сбит насмерть автомобилем – ФОТО

2017-08-23 08:35 | www.oxu.az | 2

Известный мейханщик Байрам Кюрдаханылы (Байрамгулу Гулиев) сбит насмерть автомобилем.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в бакинском поселке Кюрдаханы.

По сообщению, пытавшегося перейти дорогу Байрама Кюрдаханылы сбил автомобиль марки Peugeot, управляемый жителем поселка Эмином Фархадовым. Мейханщик с тяжелыми травмами был доставлен в горбольницу №3, однако спасти его не удалось.

Водитель Э.Фархадов задержан, против него возбуждено уголовное дело.

По сообщению, инцидент произошел, когда мейханщик возвращался со свадьбы домой.

По факту ведется расследование.

A.C.

