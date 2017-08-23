Похищенный экс-премьер Ливии освобожден

2017-08-23 08:42 | www.oxu.az | 4

Похищенный в Триполи бывший премьер-министр Ливии Али Зейдан освобожден.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщает газета Libya Heralds со ссылкой на родственников Зейдана.

По информации издания, родственники уже разговаривали с экс-премьером по телефону.

Ранее СМИ сообщили, что вооруженные преступники похитили Зейдана из отеля в Ливии.

В 2013 году бывшего премьера также похитили, но затем он был освобожден.

A.C.

