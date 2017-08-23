Başbakan Yıldırım Vietnam'da

2017-08-23 06:42 | www.trend.az | 1

Yıldırım'ı, Noi Bai Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Hanoi Büyükelçisi Akif Ayhan ve diğer yetkililer karşıladı.

Başbakan Yıldırım ile Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Recep Akdağ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ak Parti Grup Başkenvekilleri Mustafa Elitaş, Mehmet muş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan da Hanoi'ye geldi.

Resmi ziyarette bulunan Başbakan Yıldırım, Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc ve Vietnam Ulusal Meclis Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan ile görüşecek, Türkiye-Vietnam İş Forumu'na katılacak.

Yıldırım, Vietnam Sosyal Bilimler Akademisi'nde, şahsına tevdi edilecek üstün şeref madalyası törenine katılacak.

Başbakan Yıldırım'ın bu ziyareti, Türkiye ile Vietnam arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edildiği 1978'den bu yana Başbakan düzeyinde Türkiye'den Vietnam'a gerçekleştirilecek ilk ziyaret olması dolayısıyla ayrıca önem taşıyor.

Kaynak: Milliyet