КНДР увеличит производство боеголовок

2017-08-23 08:49 | www.oxu.az | 5

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Научный институт химических материалов и дал указание увеличить производство ракетных двигателей на твердом топливе и боеголовок.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Он распорядился, чтобы институт увеличил производство ракетных двигателей с твердым топливом и наконечников боеголовок с использованием высокоточных станков и углеродных и смешанных материалов», — говорится в сообщении.

A.C.

