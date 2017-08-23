В Индии поезд сошел с рельсов пострадали 74 человека

2017-08-23 08:58 | www.oxu.az | 3

Число пострадавших при сходе пассажирского экспресса с рельсов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии возросло до 74 человек, 4 из них находятся в критическом состоянии.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство ANI.

Сообщается, что в среду рано утром поезд Kaifiyat Express столкнулся с самосвалом в районе Аурайя. В результате столкновения восемь вагонов поезда сошли с рельсов, один из них перевернулся. Ранее сообщалось о 40 пострадавших.

Сведения о жертвах пока не поступали.

A.C.

