Официальный курс маната к мировым валютам на 23 августа
2017-08-23 09:23 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 августа установлен на уровне 1,7009 и 2,0003 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.
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Курсы валют и драгметаллов
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23.08.2017
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1 доллар США
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1 USD
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1.7009
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1 евро
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1 EUR
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2.0003
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