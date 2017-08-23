В Баку троих братьев ранили ножом из-за отказа поздороваться

2017-08-23 09:10 | www.oxu.az | 3

В Баку неизвестный нанес ножевые ранения троим братьям.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

В поселке Савалан мужчина средних лет (имя пока не раскрывается) выразил претензии Руслану Ибрагимову 1980 г.р., который не поздоровался с ним. Спор перерос в драку, в ходе которой Р.Ибрагимов получил ножевое ранение в область сердца.

Братья Р.Ибрагимова Рамин Ибрагимов 1978 г.р. и Рахман Ибрагимов 1999 г.р., увидев, что Руслана ударили ножом, пришли ему на помощь. Они также получили ножевые ранения.

Братья госпитализированы. Состояние Руслана и Рамина оценивается как тяжелое.

По факту в Управлении полиции Сабунчинского района ведется расследование.

А.С.

