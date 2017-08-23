Мадуро попросил папу Римского помочь предотвратить вторжение США
2017-08-23 09:17 | www.oxu.az | 3
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к папе Римскому Франциску с просьбой помочь предотвратить вторжение США.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости.
«Пусть папа поможет нам предотвратить вторжение (президента США Дональда) Трампа в Венесуэлу и организовать уважительный диалог (с оппозицией)», - заявил Мадуро в Каракасе на пресс-конференции.
Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро.
Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум.
Н.О.