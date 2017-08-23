AZ EN RU TR

Мадуро попросил папу Римского помочь предотвратить вторжение США

2017-08-23 09:17 | www.oxu.az | 3

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к папе Римскому Франциску с просьбой помочь предотвратить вторжение США.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости.

«Пусть папа поможет нам предотвратить вторжение (президента США Дональда) Трампа в Венесуэлу и организовать уважительный диалог (с оппозицией)», - заявил Мадуро в Каракасе на пресс-конференции.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро.

Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. 

Н.О.

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Son xəbərlər