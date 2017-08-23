В Баку безногий водитель сбил пешехода

2017-08-23 09:25 | www.oxu.az | 3

В Сабунчинском районе произошло ДТП с наездом на пешехода.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в поселке Маштага пытавшегося перейти дорогу Гадира Мамедова сбил автомобиль «Запорожец», управляемый 78-80-летним водителем-инвалидом, не имеющим ног.

В результате Мамедов получил серьезные травмы. Он был помещен в клинический медицинский центр №3. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Факт расследуется в Сабунчинском районном управлении полиции.