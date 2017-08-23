Суд Аргентины разрешил расследование о госизмене против экс-президента

2017-08-23 09:47 | www.oxu.az | 3

Верховный суд Аргентины разрешил продолжить расследование в отношении бывшего президента Кристины Киршнер об «измене родине».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в суде.

«Верховный суд разрешает продолжить дело (против Киршнер) об измене родине и укрывательстве», — сообщил он.

Ранее федеральный судья Аргентины Клаудио Бонадио наложил арест на все имущество бывшего президента Аргентины Кристины Киршнер в рамках дела о фьючерсных торгах валютой.

Н.О.