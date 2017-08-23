В пригороде Баку трагически погиб известный исполнитель мейханы Байрам Кюрдаханлы

2017-08-23 10:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня ночью в поселке Кюрдаханлы пригорода Баку трагически погиб 56-летний исполнитель мейханы Байрамгулу Мешеди оглу Гулиев, известный как Байрам Кюрдаханлы.

Как стало известно Trend Life, Байрам Кюрдаханлы был сбит автомобилем марки Peugeot, управляемый жителем данного поселка. Инцидент произошел, когда Байрам Кюрдаханлы возвращался со свадьбы домой и пытался перейти дорогу. Мейханачы с тяжелыми черепно-мозговыми травмами был доставлен водителем в Городскую клиническую больницу №3. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Водитель задержан, ведется следствие.

Байрам Кюрдаханлы был частым гостем и участником различных телепроектов, посвященных мейхане.



(Автор: Вугар Иманов)