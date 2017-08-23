В Шеки расстреляли местного жителя

2017-08-23 10:11 | www.apa.az | 5

В Шеки неизвестный расстрелял 31-летнего местного жителя.

Как сообщает Шеки-Загатальское бюро АПА, 22 августа, около 23 часов, житель села Баш Чялдяк Шекинского района Самед Исраил оглу Аскеров был доставлен в ЦКБ района с многочисленными ранениями.

В предварительных показаниях Самед Аскеров указал, что неизвестный выстрелил в него из охотничьего ружья, в то время как он занимался заготовкой дров в лесной полосе, прилегающей к административной территории села.

Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Как сообщили АПА в районном и городском отделе полиции Шеки, в связи с инцидентом ведется расследование.