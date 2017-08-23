В сентябре в Азербайджане стартует очередной сезон торгово-промышленных выставок

2017-08-23 10:19 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В сентябре в Азербайджане стартует очередной сезон торгово-промышленных выставок. Компания Iteca Caspian запланировала проведение 7 международных выставок, в рамках которых участники смогут изучить рынок, наладить профессиональные связи и привлечь новых партнеров, посетители же получат возможность ознакомиться с товарами или услугами, встретиться с их производителями или поставщиками с глазу на глаз, установить полезные контакты, заключить важные контракты. Все выставки затронут ненефтяные сферы экономики и пройдут при поддержке государственных структур Азербайджанской Республики.

Новый выставочный сезон открывают 23-я Азербайджанская Международная Выставка «Здравоохранение» BIHE 2017 и 11-я Азербайджанская Международная Выставка «Красота и Эстетическая Медицина» Beauty Azerbaijan 2017. Выставки пройдут с 28 по 30 сентября в Баку Экспо Центре. Ожидается, что объединенная экспозиция выставок соберет свыше 100 участников, среди которых компании из Азербайджана, Беларуси, Германии, Индии, Италии, Ирана, Китая, Литвы, Польши, России, Турции, Украины, Швейцарии и других стран. Наравне с зарубежными производителями на выставке BIHE примут участие и местные дистрибьюторы медицинского оборудования и лекарства, такие как: “BTL Industries”, “Labservis”, “Planeta” и другие, являющиеся партнерами крупнейших мировых производителей. В этом году выставка представит медицинское и лабораторное оборудование (оборудования для операционных столов, лазерное оборудование для пластической хирургии), фармацевтические препараты, медицинские инструменты, а также фармацевтическое оборудование.

В рамках выставки запланирована обширная деловая программа. Так, впервые в рамках выставки запланировано проведение Конгресса Врачей. Конгресс будет состоять из нескольких панельных дискуссий с участием ведущих врачей из разных областей медицины. Во второй день выставки организаторами будет проведен воркшоп между экспонентами и местными производителями и дистрибьюторами, который станет дополнительной эффективной бизнес-площадкой для прямых встреч и переговоров между участниками рынка. Цель воркшопа - помочь участникам выставки наладить эффективные деловые отношения с местными компаниями, а посетителям - расширить свои дистрибьюторские сети.

Ежегодно выставка Beauty Azerbaijan привлекает профессионалов индустрии из различных стран мира, помогая им выйти на местный рынок. В Beauty Azerbaijan 2017 примут участие компании из Азербайджана, США, России, Италии, Кореи, которые представят профессиональную косметику, оборудование для салонов красоты, косметологические аппараты. Планируется проведение мастер-классов и B2B встреч.

Далее выставочный сезон продолжит Каспийская Строительная Неделя, в рамках которой пройдут 23-я Азербайджанская Международная Выставка «Строительство» WorldBuild Baku 2017, 10-я Юбилейная Международная Выставка «Отопление, Вентиляция, Кондиционирование, Водоснабжение, Сантехника, Технологии по Охране Окружающей Среды, Бассейны и Возобновляемая Энергия» Aquatherm Baku 2017 и 10-я Юбилейная Каспийская Международная Выставка, «Охрана, Безопасность и Средства Спасения» Securika Caspian 2017 (18-21 октября).

Таким образом, столицу Азербайджана вновь ожидает насыщенный сезон специализированных выставок, которые предоставят бизнесу возможность показать новинки и объявить о планах на будущее – и сразу же получить обратную связь. Выставки являются отличной платформой для поддержания и укрепления старых контактов, а также местом, где завязываются новые знакомства и деловые отношения. Немаловажна и имиджевая составляющая, ведь отраслевые выставки – это еще и смотр участников, и своеобразный отчет о проделанной работе и ее результатах. Кроме того, это лучшее место, где в кратчайшие сроки в непосредственном общении можно решить массу текущих технических и коммерческих вопросов, которые могут долго оставаться без ответа в электронной переписке и перезвонах. Недаром выставки называют "территорией рукопожатий".

Уже открыта электронная регистрация на всех сайтах выставок. Пройдя электронную регистрацию на сайте, посетитель получает электронный билет с бар-кодом. Бар-код позволяет воспользоваться услугой Fast Track (специальная регистрационная услуга) и значительно сэкономить время регистрации. Для посетителей вход на выставку бесплатный. Более подробно обо всех выставках и услугах, которые они представляют посетителям и участникам, можно узнать на сайте www.iteca.az, а также на официальных страничках выставок в социальных сетях. Среди партнеров Iteca Caspian 2017 года компании туроператор «Premier Tour», официальные гостиницы «Hyatt Regency» и «Qafqaz Point Hotel», официальный застройщик «AzExpoMontage».