Объявлен выбор специальностей на оставшиеся вакантными места колледжей

2017-08-23 10:15 | www.apa.az | 5

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил выбор специальностей для участия в конкурсе в связи с поступлением на оставшиеся вакантными места средних специальных учебных заведений на базе общего среднего образования (9 лет) на 2017/2018 учебный год.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, полный текс объявления опубликован в специальном выпуске журнала «Абитуриент».

В специальном выпуске журнала на азербайджанском и русском языке опубликована инструкция по заполнению и подтверждению «Электронного заявления абитуриента о выборе специальности», образец «Электронного заявления абитуриента о выборе специальности», список специальностей, количество вакантных мест и другая информация.