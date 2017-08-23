Трамп готов остановить работу правительства, чтобы построить стену на границе

2017-08-23 10:14 | www.oxu.az | 5

Президент США Дональд Трамп пригрозил остановить работу правительства, если конгресс страны не одобрит и не согласится профинансировать строительство стены на границе с Мексикой, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

«Обструкционисты-демократы мешают и не хотят, чтобы мы это сделали. Но, если придётся, мы готовы приостановить работу правительства, чтобы построить стену», - заявил Трамп.

Вопрос о финансировании строительных работ члены конгресса должны обсудить осенью этого года. Трамп пригрозил, что в случае отрицательного ответа правительство остановит свою работу уже 1 октября. Демократы, однако, решительно выступают против возведения стены, что создаёт проблемы в ведении переговоров.

Н.О.