Азербайджанские фильмы на международном кинофестивале

2017-08-23 10:18 | www.oxu.az | 4

Полнометражные художественные фильмы «Dərs» (Урок) Рафига Алиева и Джавида Тевеккюля и «Qırmızı bağ» (Красный сад) Мирбалы Салимли получили приглашение на Международный кинофестиваль в Трабзоне. Фильм будет продемонстрирован в рамках международной конкурсной программы.

Как сообщили Oxu.Az в киностудии «Азербайджанфильм», фестиваль продлится до 26 августа.

Азербайджанские фильмы на фестивале представят режиссер-постановщик фильма «Dərs» Рафиг Алиев, молодая актриса Айна Зарбалиева, автор сценария и режиссер-постановщик фильма «Qırmızı bağ» Мирбала Салимли, актеры Магсуд Мамедов и Талех Бадиев.

В фестивале также примет участие молодой режиссер Фахруз Шамиев с фильмом «Yol» (Дорога).

Айтен Садыгзаде

