AZ EN RU TR

Официальный курс маната к мировым валютам на 23 августа (Версия 2)

2017-08-23 10:38 | www.trend.az | 6

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:23)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 августа установлен на уровне 1,7009 и 2,0003 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют и драгметаллов

23.08.2017

1 доллар США

1 USD

1.7009

1 евро

1 EUR

2.0003

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3421

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0988

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8813

1 бразильский реал

1 BRL

0.5379

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4631

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1285

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1505

1 чешская крона

1 CZK

0.0767

1 чилийский песо

1 CLP

0.2655

1 китайский юань

1 CNY

0.2554

1 датская крона

1 DKK

0.2689

1 грузинский лари

1 GEL

0.7069

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2173

1 индийская рупия

1 INR

0.0265

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.181

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0127

100 иранских риалов

100 IRR

0.0045

1 шведская крона

1 SEK

0.2099

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7563

1 израильский шекель

1 ILS

0.47

1 канадский доллар

1 CAD

1.351

1 кувейтский динар

1 KWD

5.634

1 казахский тенге

1 KZT

0.0051

1 киргизский сом

1 KGS

0.0246

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3972

1 мексиканский песо

1 MXP

0.096

1 молдавская лея

1 MDL

0.0951

1 египетский фунт

1 EGP

0.0958

1 норвежская крона

1 NOK

0.215

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0407

1 польский злотый

1 PLN

0.4678

1 российский рубль

1 RUB

0.0288

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2485

1 саудовский риал

1 SAR

0.4536

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3961

1 турецкая лира

1 TRY

0.4864

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0562

1 таджикский сомони

1 TJS

0.193

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4867

1 украинская гривна

1 UAH

0.0668

100 японских иен

100 JPY

1.5537

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2303

Золото (1 унция)

1 XAU

2184.2958

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.8473

Платина (1 унция)

1 XPT

1656.6766

Палладий (1 унция)

1 XPD

1588.6406

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Son xəbərlər