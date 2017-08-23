В США полиция применила слезоточивый газ против протестующих – ВИДЕО

2017-08-23 10:26 | www.oxu.az | 4

Полиция американского города Финикс применила дымовые шашки и слезоточивый газ для разгона протестующих.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца.

Информации о пострадавших пока не поступало. В полицейском департаменте города заявили, что сотрудники правоохранительных органов были вынуждены пойти на это, поскольку протестующие бросались в них камнями и бутылками, распыляли газ.

Ранее сообщалось, что мирный протест в Финиксе, где выступал Дональд Трамп, перерос в беспорядки. По данным журналистов президентского пула, демонстранты выстроились вдоль улиц с плакатами вроде «Увольте Трампа!» и «Жаль!» (последнее слово часто употребляет Трамп в Twitter).

По данным телеканала CNN, около десятка протестующих пришли с огнестрельным оружием, которое разрешается открыто носить в Аризоне.

Н.О.