Компанию сына известного телеведущего ограбили дважды за месяц

2017-08-23 10:32 | www.oxu.az | 4

Компания TNT, директором которой является сын ведущего Азера Гариба Шаиг, дважды за месяц подверглась ограблению.

Как передает Oxu.Az, вчера, 22 августа был угнан припаркованный перед офисом автомобиль компании.

«Я могу выдвинуть две версии – это либо открытый наезд, либо связано с высоким уровнем преступности в этом районе. Инцидент произошел в центре города, возле моста Джаваншира (бывший Гагаринский мост). Очень надеюсь, что местные органы министерства внутренних дел в ближайшее время серьезно расследуют обе версии, за короткий срок поймают преступников и вернут украденное», - заявил по этому поводу Азер Гариб.

Напомним, что первая кража из компании была совершена 22 июня. Воры проникли в офис компании в Хатаинском районе, сломав железную решетку, и ограбили сейф.

Эльвин Ахмедов

