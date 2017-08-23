Инвесторы приобрели облигации минфина Азербайджана на 45 млн манатов

2017-08-23 10:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) во вторник прошел аукцион по размещению краткосрочных государственных облигаций министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 182 и 364 дня на общую сумму 45 миллионов манатов, сообщает БФБ.

Заявки на краткосрочные облигации со сроком обращения 182 дня были поданы 12 инвесторами на общую сумму 56,87 миллиона манатов. Из этой эмиссии было реализовано облигаций на сумму 20 миллионов манатов.

Заявки представлены в ценовом диапазоне 94,0051 манатов (при доходности в 12,8601 процента) и 96,6452 маната (семь процентов).

Цена отсечения по конкурентным заявкам была определена в 95,7277 маната (при доходности в 8,9999 процента), средневзвешенная цена составила 94,7845 маната (8,8749 процента).

Последний срок оплаты по облигациям - 20 февраля 2018 года.

Заявки на краткосрочные облигации со сроком обращения 364 дня были поданы семью инвесторами на общую сумму 66,18 миллиона манатов. Им были проданы 25 миллионов манатов.

Заявки представлены в ценовом диапазоне 88,1941 маната (при доходности в 13,46 процента) и 93,0588 маната (7,5 процента).

Цена отсечения по конкурентным заявкам была определена в 90,3009 маната (при доходности в 10,08 процента), средневзвешенная цена составила 90,3206 маната (10,7757 процента).

Последний срок оплаты по этим облигациям - 21 августа 2018 года.

Андеррайтером размещения государственных облигаций министерства финансов выступает инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на 23 августа составляет 1,7009 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)