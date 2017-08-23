Российская нефтесервисная компания закрывает представительство в Азербайджане

2017-08-23 10:50 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Научно-производственное предприятие "Буринтех" объявило о ликвидации своего представительства в Азербайджане, пишет в среду ведомственная газета Vergiler министерства по налогам страны.

Кредиторы компании могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: Баку, Наримановский район, улица Т. Алиева, 25А.

ООО НПП "Буринтех" – это высокотехнологичная нефтесервисная компания, основными направлениями деятельности которой являются разработка, производство, сервис и поставка высококачественного инструмента, реагентов для бурения и капитального ремонта скважин.

(Автор: Максим Цурков)