В Нахчыване прошли учебно-тренировочные полеты штурмовых самолетов

2017-08-23 10:58 | www.apa.az | 5

В Нахчыване прошли учебно-тренировочные полеты штурмовых самолетов СУ-25 авиационной воинской части Отдельной общевойсковой армии.

Как сообщили АПА в Минобороны, разрешение на полеты было дано после того, как был произведен технический осмотр самолетов.

Самолеты выполнили успешные полеты в небе Нахчывана.

«Успешное выполнение учебно-тренировочных полетов еще раз показывает, что авиационная эскадрилья Отдельной общевойсковой армии, как и другие ее соединения, части и подразделения, готовы к успешному и решительному выполнению любых боевых задач», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Экипажам, успешно выполнившим полеты, была объявлена благодарность командования.