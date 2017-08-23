Сбивший Байрама Кюрдаханылы водитель оказался родственником другого мейханщика – ФОТО

2017-08-23 10:46 | www.oxu.az | 5

Вчера автомобиль насмерть сбил известного мейханщика Байрама Кюрдаханылы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Yenicag.az, покойный будет предан земле на кладбище в поселке Кюрдаханы в 14:00. Сообщается, что Б.Кюрдаханлы был сбит, возвращаясь со свадьбы.

Мейханщика сбил житель села Маштага Эмин Фархадов. По словам жителей села, он является родственником другого мейханщика Агамирзы.

А.С.

