В Москве в ближайшие часы ожидаются гроза, град и сильный ветер

2017-08-23 11:05 | www.trend.az | 7

Сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер до 20 метров в секунду ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением фронтальной зоны в ближайшие один-два часа с сохранением на день 23 августа и ближайшие сутки 24 августа в Москве ожидается местами сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду", — рассказали в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, в связи с ухудшением погоды возможно попадание молний в объекты, не имеющие громоотводов, повреждения линий электропередач, а также повал деревьев и повреждение кровель зданий.

В информационном центре транспортного комплекса Москвы РИА Новости сообщили, что утренний дождь не привел к осложнениям на дорогах в столице.

"Дождь никак не повлиял на транспортную обстановку", — сказали в информационном центре.