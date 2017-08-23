ЕС в ближайшее время займет более принципиальную позицию по нагорно-карабахскому конфликту - эксперт

2017-08-23 11:08 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Европейский союз в ближайшее время займет более принципиальную позицию по нагорно-карабахскому конфликту и проявит критическую волю для его урегулирования, сказал в среду Trend лидер движения "Новая Россия", политолог, известный общественный деятель Никита Исаев.

”В данном случае ЕС может высказать свою позицию в лице Франции, которая является одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ. К сожалению, это уже будет происходить без существенного внимания к позиции России”, - отметил эксперт.

Российский политолог не исключает, что принципы урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и предложения, которые ранее прозвучали от международных посредников по его урегулированию, в этом случае могут претерпеть изменения.

“Я считаю это правильным, потому что нынешние принципы урегулирования являются тупиковыми и не разрешают конфликт, а грозят усилением напряженности в регионе Южного Кавказа. А эскалация конфликта в Нагорном Карабахе опасна не только для непосредственных участников конфликта, но и для всего региона”, - сказал Исаев.

По мнению эксперта, необходим поиск новых способов мирного решения конфликта.

Отметим, что нагорно-карабахское урегулирование является одной из тем встречи президентов России и Армении, которая состоится в среду в Сочи, сообщила ранее пресс-служба Кремля.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Себа Агаева)