Стала известна дата первого выхода Малахова на «России»
2017-08-23 10:54 | www.oxu.az | 4
Стала известна дата первого выхода программы известного телеведущего Андрея Малахова на «России 1», сообщает Oxu.Az со ссылкой на gazeta.ru.
Передача бывшего телеведущего Первого канала начнет выходить на «второй кнопке» уже в понедельник, 28 августа (программа передач на первые три дня следующей недели имеется в распоряжении издания).
Время выхода в эфир — 18.00 (по российскому времени).
До последнего времени изданию официально не комментировали на «России 1» ситуацию с переходом Малахова на телеканал.