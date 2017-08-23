Стала известна дата первого выхода Малахова на «России»

2017-08-23 10:54 | www.oxu.az | 4

Стала известна дата первого выхода программы известного телеведущего Андрея Малахова на «России 1», сообщает Oxu.Az со ссылкой на gazeta.ru.

Передача бывшего телеведущего Первого канала начнет выходить на «второй кнопке» уже в понедельник, 28 августа (программа передач на первые три дня следующей недели имеется в распоряжении издания).

Время выхода в эфир — 18.00 (по российскому времени).

До последнего времени изданию официально не комментировали на «России 1» ситуацию с переходом Малахова на телеканал.

A.C.

