«Армянcкая любовь» Нусрета Гёкче разозлила азербайджанцев – ВИДЕО

2017-08-23 11:00 | www.oxu.az | 4

Турецкий повар Нусрет Гёкче, прославившийся благодаря необычной манере солить мясо, выложил на своей странице в Instagram видео, вызвавшее негодование азербайджанцев.

Как передает Oxu.Az, на видео Нусрет танцует под армянскую песню «Мигена».

Видео прокомментировали более 34 тыс. человек. Азербайджанские пользователи настаивали, чтобы Нусрет стер видео, но повар не послушался их.

Отметим, что Нусрет пел армянскую песню в ресторане в Бодруме. Отдыхавшие там азербайджанцы в знак протеста покинули заведение.

Азербайджанских пользователей бесит непонятная, по их мнению, любовь Нусрета к армянам.

С.Б.

