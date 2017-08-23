Неизвестный убил трех сотрудников ГАЗа

2017-08-23 11:23 | www.apa.az | 6

Как передает АПА со ссылкой на издание «Открытый Нижний Новгород», по словам сотрудников, ЧП произошло в литейном цехе. Преступник, вероятно, находится на территории предприятия, полицейские пытаются вычислить и задержать его.

«Newsroom 24» сообщает, что убийца — сотрудник предприятия. По данным издания, он уже задержан.

Паблик Mash в Telegram уточняет личности жертв. Это начальник убийцы, один из мастеров и сотрудница лаборатории. Причины конфликта неизвестны, по предварительным данным, он произошел во время сдачи смены.