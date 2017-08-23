МВД России объявило награду за информацию о местонахождении азербайджанца, убившего чемпиона мира по пауэрлифтингу

2017-08-23 11:24 | www.apa.az | 6

МВД России по Хабаровскому краю назначило награду в 500 тысяч рублей за информацию о подозреваемом в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева.

Как передает АПА со ссылкой на «news.mail.ru», об этом сообщается на сайте краевого управления ведомства.

За совершение преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ «убийство», разыскивается Аллахверанов Анар Алияр оглы 19.01.1992 года рождения, уроженец г. Амурска Хабаровского края», - указано в сообщении.

Вознаграждение будет выплачено за информацию, способствовавшую задержанию объявленного в федеральный розыск подозреваемого. Силовики гарантируют обратившимся анонимность и конфиденциальность.

Поиски убийцы начаты во всех дальневосточных регионах. В розыске задействованаследственно-оперативная группа, куда вошли сотрудники, специализирующиеся на раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений против личности.

Напомним, Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Андрей Драчев получил смертельные травмы в результате драки, произошедшей в центре Хабаровска. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина нанес Драчеву несколько ударов руками и ногами по голове, пауэрлифтер упал, после чего получил еще несколько ударов по голове.