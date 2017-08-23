Су-25 в небе над Нахчываном – ФОТО + ВИДЕО

2017-08-23 11:04 | www.oxu.az | 4

В Нахчыване истребители СУ-25 ВВС Отдельной общевойсковой армии провели учебные полеты.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Минобороны.

Сообщается, что разрешение на полет СУ-25 было дано лишь после техосмотра. Самолеты осуществили успешные полеты в небе над Нахчываном.

Модернизированные истребители СУ-25 предназначены для непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя, при любых погодных условиях в любое время дня и ночи, а также для уничтожения различных объектов.

Н.О.

