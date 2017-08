Штурмовики Отдельной общевойсковой армии Нахчывана провели учебные полеты (ФОТО, ВИДЕО)

2017-08-23 11:22 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Штурмовики СУ-25 авиационной военной части Отдельной общевойсковой армии Нахчывана провели успешные учебные полеты, говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Успешные учебные полеты еще раз продемонстрировали, что авиационная эскадрилья, как и другие соединения, части и подразделения Отдельной общевойсковой армии Нахчывана готовы к успешному и решительному выполнению любых боевых задач, говорится в сообщении министертва.

Модернизированные самолеты СУ-25 предназначены для поддержки сухопутных частей на поле боя в любых погодных условиях и в любое время суток, а также для уничтожения различных объектов. Самолеты оснащены пушками, авиабомбами, управляемыми и неуправляемыми ракетами "воздух-земля".