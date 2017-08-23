Столицу Азербайджана накрыл густой туман пыли из Туркменистана

2017-08-23 11:32 | www.apa.az | 6

Как сообщили АПА в пресс-службе министерства, согласно мониторингу, проведенному утром 23 августа специалистами Национального департамента мониторинга окружающей среды МЭПР, было установлено, что количество пыли, содержащейся в воздухе над Абшеронским полуостровом и в частности Баку, превышает норму.

Причиной этого является то, что надвигающийся из Туркменистана пыльный туман достиг верхних слоев атмосферы.

В министерстве сообщили, что слабый юго-восточный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове, повышенная влажность и высокая температура воздуха способствуют тому, что до 26 августа количество содержащейся в воздухе пыли повысится еще больше.