Трамп: Ким Чен Ын зауважал США

2017-08-23 11:10 | www.oxu.az | 4

Дональд Трамп заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын «зауважал Америку», передает Oxu.Az со ссылкой на Korrespondent.

«Как мне кажется, Ким Чен Ын начинает нас уважать, и я уважаю это обстоятельство. Возможно, хоть и вряд ли, что из этого может получиться что-то позитивное», - сказал Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Финиксе (штат Аризона).

Его выступление показывали в прямом эфире американские телеканалы.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее заявил, что Северная Корея демонстрирует некоторую степень сдержанности.

Он отметил, что страна перестала проводить испытания ракет и предпринимать провокационные действия после новой резолюции СБ ООН. По его мнению, это может означать готовность Пхеньяна начать диалог.

Ранее США и КНДР обменялись рядом угроз. Президент Дональд Трамп пообещал наказать Пхеньян в случае возможной атаки «огнем и яростью» и заявил о готовности военного ответа со стороны Соединенных Штатов.

В свою очередь, КНДР заявила, что изучает возможности нанесения ракетного ударапо военным объектам США на острове Гуам в Тихом океане.

Также северокорейский лидер Ким Чен Ын поручил увеличить объемы производства боеголовок для баллистических ракет и ракетных двигателей на твердом топливе.

Н.О.