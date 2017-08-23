Минэкологии о пыльном тумане в Баку

2017-08-23 11:14 | www.oxu.az | 4

Специалисты Национального департамента мониторинга окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов провели утром 23 августа мониторинг. По результатам мониторинга в Баку и на Абшеронском полуострове количество пыли в воздухе превышает санитарную норму. Причиной этому является проникновение пыльного тумана с территории Туркмении в верхние слои атмосферы.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов.

Отметим, что 26 августа ожидается увеличение объема пыли в атмосферном воздухе.

Н.О.

