Отец двоих детей пропал без вести после свадьбы

2017-08-23 11:26 | www.oxu.az | 6

В Физулинском районе 37-летний мужчина пропал без вести.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел 13 августа. Житель Баку Анар Алиев 1980 г.р. принял участие в свадебной церемонии в доме торжеств Melisa в селе Керимбейли Физулинского района.

После участия на свадьбе мужчина ушел из дома торжеств в неизвестном направлении и так и не вернулся.

14 августа отец А.Алиева обратился в полицию по поводу исчезновения сына.

Сейчас полиция ищет отца двоих детей Анара Алиева.

Э.А.

