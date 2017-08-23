Отец двоих детей пропал без вести после свадьбы
2017-08-23 11:26 | www.oxu.az | 6
В Физулинском районе 37-летний мужчина пропал без вести.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел 13 августа. Житель Баку Анар Алиев 1980 г.р. принял участие в свадебной церемонии в доме торжеств Melisa в селе Керимбейли Физулинского района.
После участия на свадьбе мужчина ушел из дома торжеств в неизвестном направлении и так и не вернулся.
14 августа отец А.Алиева обратился в полицию по поводу исчезновения сына.
Сейчас полиция ищет отца двоих детей Анара Алиева.