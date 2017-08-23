Возможность ареста лидера турецкой оппозиции исключена - Вице-премьер

2017-08-23 11:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сегодня не может быть и речи об аресте лидера оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Турции Кемаля Кылычдароглу. Об этом сказал вице-премьер Турции Бекир Боздаг в интервью телеканалу TRT Haber.

Как отметил Боздаг, подобные высказывания не имеют под собой ни какой основы, так как Кылычдароглу обладает депутатской неприкосновенностью.

Боздаг отметил, что распространение подобной информации преследует цель опорочить турецкую демократию.

Отметим, что ранее сообщалось, что поводом для ареста лидера оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Турции Кемаля Кылычдароглу, мог бы служить тот факт, что лидер СНР якобы был соучастником распространения секретных фотоматериалов, связанных с действиями турецкой разведки.

СМИ сообщали, что арестованный по делу о распространении фотоматериалов, связанных с действиями турецкой разведки депутат от CHP Энис Бербероглу дал показания, что якобы ему эти материалы передал именно Кылычдароглу.

Отметим, что данная информация пока официально не подтверждена и не опровергнута как со стороны CHP, так и правительства Турции.

Напомним, что в середине июля этого года Бербероглу был приговорен к длительному сроку тюремного заключения - 25 годам лишения свободы.

Политическая карьера Эниса Бербероглу началась в 2014 году, в рядах CHP.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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