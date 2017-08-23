Бой века в CinemaPlus Azerbaijan – ВИДЕО

2017-08-23 11:32 | www.oxu.az | 6

Кинотеатр премиум класса «CinemaPlus Azerbaijan» 27 августа в 07:30 утра покажет долгожданный бой «The money fight» между американским боксером Флойдом Мейвезером-младшим и ирландцем Конором Макгрегором, являющимся действующим чемпионом UFC.

При этом ни одна из ведущих боксерских организаций не намерена признавать данный бой официальным.

Местом проведения исторического поединка будет Лас-Вегас.

Каждый из бойцов получит за поединок по 100 млн долларов США. При этом общий доход его участников и организаторов составит около 636 млн долларов.

Американский боец Флойд Мейвезер-младший по прозвищу - Money является самым высокооплачиваемым боксером в истории. За всю свою карьерную историю он провел 49 боев и одержал победы во всех без исключения, причем в 26 поединках — нокаутом. В последний раз он вышел на ринг в 2015 году. Карьеру боксера в марте 2017 года он решил возобновить именно ради выяснения отношений с Макгрегором.

Конором Макгрегором младше Флойд Мейвезер-младшего на 11 лет. Провел в смешанных единоборствах 24 боя, одержав победу в 21 из них (18 — нокаутом) при трех поражениях. Он является первым в истории UFC, кому удалось стать одновременно двукратным чемпионом в разных весовых категориях.

Торопитесь, количество билетов ограничено!

Кинотеатр «CinemaPlus» всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.

A.C.

